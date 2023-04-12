В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ

Депутат Госдумы Драпеко заявила, что певица Алла Пугачева вряд ли финансировала ВСУ

В Госдуме прокомментировали просьбу проверить российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко поделилась своим мнением с радиостанцией «Говорит Москва».

Политический деятель усомнилась в том, что исполнительница переводила денежные средства украинским военнослужащим, а также заявила, что ей неинтересна Алла Пугачева. По словам Драпеко, артистка «осталась далеко в прошлом».

«Сегодня у нас гораздо более сложные и трудные вопросы, которые мы должны решать. Они касаются новых территорий, законодательства, решения проблем реальных людей. А что там Алла Пугачева — за полосатым столбиком. Если она финансирует (ВСУ — прим. "Ленты.ру"), то надо подавать (просьбу о проверке — прим. "Ленты.ру"). Но думаю, что вряд ли», — отметила первый заместитель председателя комитета по культуре.

12 апреля стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу на предмет финансирования ВСУ.