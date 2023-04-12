В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов

Сальдо сообщил, что имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что имущество украинских олигархов в регионе национализируют.

По его словам, соответствующая работа уже началась. Активы украинских олигархов, которые не были перерегистрированы по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества, указал Сальдо.

«При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — заверил врио главы региона. Он добавил, что большинство крупных собственников находятся на украинской территории.

Ранее депутат Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная предложила национализировать земельный участок российского посольства. «Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству РФ, и будет инициировать национализацию помещения посольства России», — сказала она.