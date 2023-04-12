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15:38, 12 апреля 2023Россия

В Москве мужчина на электросамокате сбил пенсионера и проломил ему череп

РЕН ТВ: в Москве мужчина на электросамокате сбил пенсионера и проломил ему череп

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве мужчина на электросамокате наехал на 76-летнего пенсионера и проломил ему череп. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 11 апреля. По данным телеканала, неизвестный сбил мужчину на территории Битцевского леса, а затем скрылся. Пенсионера со множественными травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом лобной кости со смещением, ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом лопатки. Мужчину на электросамокате разыскивают.

Ранее житель Волгограда на электросамокате врезался в пенсионера, который упал и ударился головой. Позже пострадавший скончался в больнице, а в отношении самокатчика возбудили уголовное дело.

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Варвара Родикова
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