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Россиянин на электросамокате насмерть сбил пенсионера

Житель Волгограда на электросамокате насмерть сбил 75-летнего пенсионера, возбуждено дело

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Волгограда ехал на электросамокате по пешеходной дорожке Астраханского моста и врезался в идущего 75-летнего пенсионера. Мужчина упал и ударился головой. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло в Центральном районе города. Позже, несмотря на усилия медиков, пожилой россиянин скончался в больнице. В отношении 35-летнего электросамокатчика возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас следователи начали проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Москве подросток во время езды на самокате сбил беременную женщину. Пострадавшую, 32-летнюю жительницу столицы, доставили в больницу с ушибами головы и подозрением на черепно-мозговую травму.

По факту случившегося сотрудники полиции проводили проверку.

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Анна Щербакова
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