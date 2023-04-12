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08:48, 12 апреля 2023Силовые структуры

Российский полицейский забил до смерти выпрыгнувшего из окна отдела задержанного

В Красноярске 35-летний полицейский пойдет под суд за забитого до смерти задержанного

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске 35-летний полицейский пойдет под суд по уголовному дело о превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 февраля из окна второго этажа отдела полиции №4 МУ МВД России «Красноярское» выпрыгнул и сбежал заподозренный в краже телефона 51-летний россиянин. Когда его вновь доставили в отдел, он подвергся избиению. Полицейский нанес удары ногами и кулаками. Избиение стало смертельным, задержанный скончался.

В отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

5 апреля в Калининграде арестовали сотрудников МВД, Росгвардии и таможни за превышение полномочий.

Владимир Седов
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