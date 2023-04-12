Токаев призвал не спешить с переводом казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Токаев заявил об ошибках, совершенных при реформе казахского алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не спешить с переводом казахского алфавита на латиницу и изучить для этого передовой мировой опыт. Слова главы государства передает «Интерфакс».

«Важно все тщательно взвесить, здесь нельзя допускать спешки. Мы не имеем права повторять ошибки», — заявил Токаев.

Он добавил, что реформа должна проводиться под руководством академии наук, в механическом переходе на латиницу, по словам президента, трудности нет.

В июне 2022 года президент Казахстана назвал переход на латиницу крайне важным и поручил разработать для этого новую орфографию. Токаев добавил что страна до сих по не избавилась от кириллицы.