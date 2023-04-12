Трамп оценил намерение Байдена переизбираться на пост президента в 2024 году

Трамп заявил, что не считает реалистичными планы Байдена переизбираться на пост президента

Бывший президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News заявил, что не считает реалистичным намерение американского лидера Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году.

«На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так», — заявил политик.

По словам Трампа, один из журналистов недавно спросил у Байдена, сколько еще лет тот намерен оставаться у власти, однако политик затруднился дать прямой ответ. «Нельзя получить более безобидный вопрос. [Байден] дал длинный ответ о [пасхальных] яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится», — сказал бывший глава Белого дома.

Ранее CNN сообщало о неготовности Байдена официально выдвинуть свою кандидатуру. Согласно данным телеканала, политик твердо намерен заявить об участии в предстоящих выборах, но не может определиться с датой и местом расположения предвыборного штаба. По их информации, заявление планируется летом.

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Свои кандидатуры уже выдвинули бывший президент США Дональд Трамп, известный юрист и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.