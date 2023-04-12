Появились подробности о попавшем в реанимацию после укола российском ребенке

Попавший в реанимацию в Петербурге годовалый ребенок находится в состоянии средней тяжести

Годовалый мальчик, который попал в реанимацию в Санкт-Петербурге после попытки матери самостоятельно его вылечить, сейчас находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности о его состоянии появились у 78.ru.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города 11 апреля. По словам матери, гражданки Узбекистана, она сделала сыну укол смесью препаратов, поскольку у него болело горло. В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у него ОРВИ, ларинготрахеит (воспаление гортани и трахеи) и стеноз 1-2 степени. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку и устанавливает все обстоятельства.