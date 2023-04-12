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09:58, 12 апреля 2023Россия

В России годовалый ребенок попал в реанимацию после сделанного матерью укола

В Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после сделанного матерью укола

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как мать сделала ему укол. Об этом сообщает сайт 78.ru.

Ребенок поступил в медицинский стационар в тяжелом состоянии из дома. Мать рассказала, что у мальчика болело горло. В связи с этим женщина сделала ему укол из смеси препаратов.

По данным портала, ребенок воспитывается в благополучной семье.

В конце 2022 года в Улан-Удэ четырехлетнюю девочку госпитализировали из-за передозировки лекарствами. В больнице сообщили, что ребенок заболел гриппом. Поскольку принимаемые девочкой препараты не смогли сбить высокую температуру, родители решили дать ей повышенную дозу. При поступлении в стационар у девочки, помимо гриппа, диагностировали поражение печени и нервной системы.

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Алан Босиков
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