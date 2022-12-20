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11:38, 20 декабря 2022Россия

Российский ребенок c гриппом попал в реанимацию из-за передозировки лекарства

В Улан-Удэ ребенок попал в реанимацию из-за передозировки жаропонижающего при лечении дома

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Улан-Удэ четырехлетний ребенок попал в реанимацию после передозировки жаропонижающего средства. Об этом сообщается на сайте республиканской инфекционной больницы.

Там говорится, что ребенок заболел гриппом в конце ноября и лечился дома, но состояние девочки не улучшалось и температура не спадала. В связи с этим родители приняли решение дать ему таблетку жаропонижающего в дозировке как для взрослого.

В больнице рассказали, что мать россиянки обратилась в больницу, после чего четырехлетнюю девочку положили в реанимацию с диагнозом «грипп тяжелой степени». Течение болезни также осложнялось синдромом Рея — состоянием, когда поражена печень и нервная система.

«Врачи в отделении реанимации проводили интенсивную терапию. Вводился антидот, переливалась донорская плазма крови. После консилиума, проведенного дистанционно с коллегами из Москвы, было принято решение о срочной эвакуации ребенка в столицу», — сообщили в медицинском учреждении.

Состояние девочки удалось стабилизировать. В настоящее время она идет на поправку.

Ранее в Петербурге младенец попал в больницу с передозировкой капель от насморка. Его состояние оценивалось как тяжелое, семья у пострадавшего полная и на учете не состояла.

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Анастасия Шейкина
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