В ЕС заговорили об «уроках зависимости» после визита главы МИД Венгрии в Москву

Представитель ЕС отреагировал на договор Венгрии с Россией словами об «уроках зависимости»

Продление Венгрией соглашения о дополнительных поставках газа из России — это ее решение, однако другие страны Европейского союза (ЕС) уже давно пришли к выводу о том, что зависеть от одного поставщика энергоресурсов опасно. С таким заявлением в беседе с РБК выступил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, оценивая визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву.

«ЕС уже выучил уроки, как опасно для национальной безопасности и интересов создавать одностороннюю зависимость от одного-единственного поставщика, который без колебаний злоупотребляет ею, когда это отвечает его собственным интересам», — отметил он.

При этом Стано подчеркнул, что ЕС нет смысла комментировать решение, которое было принято членом объединения в отношении его двустороннего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Кроме того, стороны также договорились о льготном режиме оплаты основных объемов топлива.