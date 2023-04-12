Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 12 апреля 2023Мир

В ЕС заговорили об «уроках зависимости» после визита главы МИД Венгрии в Москву

Представитель ЕС отреагировал на договор Венгрии с Россией словами об «уроках зависимости»

Фото: Ivan Fedorenko / Communications Department of Rosatom / AP

Продление Венгрией соглашения о дополнительных поставках газа из России — это ее решение, однако другие страны Европейского союза (ЕС) уже давно пришли к выводу о том, что зависеть от одного поставщика энергоресурсов опасно. С таким заявлением в беседе с РБК выступил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, оценивая визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву.

«ЕС уже выучил уроки, как опасно для национальной безопасности и интересов создавать одностороннюю зависимость от одного-единственного поставщика, который без колебаний злоупотребляет ею, когда это отвечает его собственным интересам», — отметил он.

При этом Стано подчеркнул, что ЕС нет смысла комментировать решение, которое было принято членом объединения в отношении его двустороннего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Кроме того, стороны также договорились о льготном режиме оплаты основных объемов топлива.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили скорость принятия закона об электронных повестках
Лолита отреагировала на подозрения в липосакции после публикации видео в белье
В США объяснили значение утечки документов Пентагона для Украины
Захарова осудила США за отрицание причастности к подрыву «Северных потоков»
Оценены последствия извержения вулкана на Камчатке для автовладельцев
Российский дальнобойщик решил посмотреть длину пробки с дрона и был задержан
Названо условие поставок оружия Украине Сербией
Россиянам раскрыли способ вычислить мошенников при планировании отпуска
Песков напомнил об участии солдат НАТО в конфликте на Украине
РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.