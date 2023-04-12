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14:50, 12 апреля 2023Бывший СССР

Названы причины задержки украинского контрнаступления

The Washington Post назвала причины задержки украинского контрнаступления

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Контрнаступление украинских войск отложено из-за погоды, нехватки боеприпасов и утечки секретных документов Пентагона. Такие причины называет газета The Washington Post.

Украинский военный, с которым беседовал журналист издания, все еще ждет поставок большего количества бронетехники и тяжелой техники для перемещения личного состава.

По его словам, промедление может оказать решающее влияние на успех грядущего контрнаступления, так как российские войска активно укрепляют свои позиции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом. Политик подчеркнул, что Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров». «Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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