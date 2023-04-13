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22:54, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

В Испании начали расследование в отношении разработчика ChatGPT

Испанский регулятор AEPD проверит разработчика ChatGPT из-за возможного нарушения правил

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Испанское агентство по защите данных (AEPD) начало предварительное расследование против американской компании OpenAI, которая является разработчиком популярного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, расследование начато в связи с возможным нарушением правил. AEPD уточнило, что на прошлой неделе агентство обратилось в Европейский комитет по защите данных с просьбой включить ChatGPT «в качестве темы для рассмотрения на своем пленарном заседании». В результате комитет принял решение создать целевую группу «для развития сотрудничества и обмена информацией о действиях, предпринимаемых органами по защите данных».

Ранее OpenAI выпустила отчет, в котором разработчики чат-ботов предупреждают, что новая языковая модель GPT-4 может быть использована для генерации убедительной дезинформации. Также компания продемонстрировала способность чат-бота запустить фишинговую атаку и скрыть все доказательства мошеннического поведения.

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Марина Совина
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