Россиянина осудят за убийство возлюбленного девушки из чувства ревности

Жителя Алтая осудят за убийство возлюбленного девушки во время велопрогулки в лесу

В Алтайском крае 22-летний местный житель предстанет перед судом за убийство нового возлюбленного бывшей подруги и кражи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Чеснокова.

По данным следствия, летом 2022 в полицию обратилась жительница города Алейска. Она сообщила, что ее 22-летний сын уехал на заработки и исчез. Сотрудники СКР и МВД выяснили, что в начале года потерпевший познакомился в интернете с девушкой, после чего решил приехать к ней в город Барнаул. Молодой человек планировал устроиться там на работу и снять квартиру для того, чтобы жить вместе с подругой. Девушка решила познакомить нового друга с бывшим возлюбленным, с которым недавно рассталась.

Через месяц отвергнутый парень пригласил соперника в лес на совместную велопрогулку. Испытывая ревность, он зарезал молодого человека, а его тело спрятал в зарослях и прикрыл ветками. Похитив его телефон и ключи от квартиры, фигурант проник в жилище, забрал личные вещи и выбросил их в мусорный бак, пытаясь замаскировать убийство под исчезновение.

С помощью похищенного телефона обвиняемый получил доступ к счетам убитого, похитил деньги, а также стал в переписке от лица жертвы оскорблять девушку.