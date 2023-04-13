Названо количество получивших за год льготное финансирование компаний

По программе «Взлет — от старта до IPO» высокотехнологичным компаниям выдано 113 кредитов

За год с момента запуска программы правительства «Взлет — от стартапа до IPO», которую курирует первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, 113 высокотехнологичных компаний заключили кредитные договоры на общую сумму более 18 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Оператор программы Корпорация МСП осуществляет кредитование по льготной ставке три процента годовых через дочерний МСП Банк. Лидерами по количеству обращений стали предприниматели, занимающиеся научными исследованиями, разработкой и производством машин и оборудования, разработкой компьютерного программного обеспечения.

«Программа льготного кредитования в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" предоставляет технологическому предпринимателю дешевое финансирование оборотной деятельности, что особенно важно в моменты перестроения глобальных кооперационных цепочек и обеспечения импортозамещения. Сейчас порядка 80 процентов получателей поддержки обращаются именно за таким видом финансирования. В результате у бизнеса расширяется горизонт планирования, сокращаются время и ресурсы необходимые для вывода новой продукции на рынок», — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, «мы хорошо понимаем, что для такого бизнеса крайне важна возможность привлечения доступного финансирования. Это касается не только стоимости займа, но и процесса его получения. Проанализировав пожелания предпринимателей — участников программы «Взлет — от стартапа до IPO» 2022 года, мы существенно упростили условия кредитования. Сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, сняты ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы, пересмотрены условия расчета темпов роста выручки для заявителя».

Среди предприятий, уже получивших льготные кредиты МСП Банка по программе поддержки высокотехнологичных МСП, компания «Авиаль». Открытая кредитная линия на 150 миллионов рублей поможет ей выполнить обязательства по поставке сварочной проволоки производственным предприятиям. МСП Банк также предоставил заем компании «ЦМИ МГУ», 470 млн рублей будут направлены на научно-исследовательские работы на морском шельфе.

МСП Банк в рамках программы профинансировал компанию «Хромос Инжиниринг» из Нижегородской области на сумму 500 миллионов рублей. Предприятие является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий. Льготное финансирование в размере 100 миллионов рублей также получила «НВП БАШИНКОМ» из Республики Башкортостан.

Компания занимается производством биопрепаратов и биоудобрений для сельского хозяйства. Челябинское предприятие СКБ «Индукция» получило в рамках программы кредит в размере 50 миллионов рублей для модернизации технического оборудования. Продукция компании используется в различных отраслях промышленности: птицеводство, металлургия, железнодорожная отрасль, машиностроение, пищевая промышленность, аграрное производство, станкостроение, горнодобывающая промышленность.

Государственная программа развития высокотехнологичных стартапов предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала. Подать заявку на участие в ней можно через Цифровую платформу МСП.РФ. На меры поддержки в рамках проекта «Взлет — от стартапа до IPO» могут рассчитывать МСП-компании, задействованные в 16 приоритетных направлениях: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.