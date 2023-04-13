Подсчитано необходимое России число мигрантов

ВШЭ: для сохранения численности населения РФ стоит привлекать до 1,1 млн мигрантов в год

Демографы НИУ ВШЭ (Высшей школы экономики) подсчитали необходимое России число мигрантов. Так, специалисты пришли к выводу, что стране для сохранения численности населения стоит привлекать в год от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов. Соответствующее исследование было подготовлено учеными из Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерием Юмагузиным и Марией Винник. Его опубликовали в журнале «Новая экономическая ассоциация».

Ученые отметили, что в зависимости от различных сценариев рождаемости и смертности уровень ежегодного компенсаторного миграционного прироста в 2021–2023 годах должен соответствовать 460–1200 тысячам человек. «Это в 2–6 раз выше, чем предполагают средние, наиболее реалистичные, сценарии миграции, и даже в 1,5–4,5 раза выше, чем в высоких сценариях миграции», — разъяснили они.

Исследователи подчеркнули, что без мигрантов рост населения РФ обеспечить невозможно. При самых благоприятных условиях, если на одну женщину будет приходиться по 2,5 ребенка, а средняя продолжительность жизни для мужчин и женщин составит 85,7 года и до 90,5 лет соответственно, необходимость в стабильном потоке мигрантов будет сохраняться до 2036 года, а снижение численности населения будет продолжаться до 2026-го.

Тогда как негативный сценарий предполагает сокращение рождаемости до уровня 1,4 ребенка на одну женщину (что все еще выше, чем в Италии, Испании и Греции) и сокращение продолжительности жизни уменьшится до 74,9 и 83,6 года у мужчин и женщин соответственно.

В начале 2023 года численность населения страны составила 146,45 миллиона человек, что на 0,5 миллиона меньше, чем в начале 2022-го.

В феврале демограф Алла Иванова связала снижение рождаемости в России с взрослением женщин, родившихся в 1990-х.