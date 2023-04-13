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12:19, 13 апреля 2023Культура

Депутаты потребовали от сервисов удалить призывающие «убивать русских» песни

Депутаты потребовали от стриминговых сервисов убрать призывающие «убивать русских» песни

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Globallookpress.com

Депутаты политической партии «Справедливая Россия — За правду» потребовали от стриминговых сервисов убрать песни, которые призывают «убивать русских». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам политолога и депутата фракции Дмитрия Гусева, на «музыкальных маркетплейсах» сейчас распространяются композиции, в которых авторы прославляют Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также призывают убивать русских. О том, в каких именно треках есть такой контекст, политический деятель не уточнил.

«В нынешних условиях это недопустимо. Мы сегодня отправили письма с просьбой эту музыку удалить. Очевидно, что если мы постоянно обращаемся с подобными просьбами, несмотря на то, что компании всегда откликаются на них, значит есть пробел в законодательстве. Нужно регулирование этой отрасли, чтобы таких ляпов не было», — заявил Гусев.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил создать российский аналог «Евровидения» с конкурсантами только из дружественных стран.

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Анастасия Астахова
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