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07:04, 13 апреля 2023Забота о себе

Боящимся секса из-за особенностей своего оргазма женщинам дали совет

Психотерапевт Коннолли: преодолеть страх секса из-за недержания мочи поможет честность

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Преодолеть страх заниматься сексом из-за недержания мочи и других деликатных проблем со здоровьем помогут юмор и честность с партнером, уверена американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Свои советы она дала читателям в авторской колонке для издания The Guardian.

К Коннолли обратилась читательница, боящаяся интимной близости из-за особенностей оргазма. Женщине 37 лет, у нее есть инвалидность. Она посетовала, что уже 11 лет не занималась сексом, потому что может обмочиться во время оргазма.

Из-за этих ограничений и шрамов на теле я не чувствую себя привлекательной. Я начала встречаться с мужчиной младше меня на девять лет, и хотя он отличный парень, я боюсь заниматься с ним сексом

из письма анонимной читательницы Памеле Стивенсон Коннолли
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В ответ на это письмо Коннолли посоветовала читательнице для начала поговорить с лечащим врачом о возможных способах устранить недержание мочи. Существуют различные решения этой деликатной проблемы, значительно улучшающие качество жизни. Затем женщине стоит честно и с юмором обсудить ситуацию и свои тревоги с партнером. По мнению психотерапевта, если сексуальное желание обоюдное и сильное, любые ограничения легко преодолимы.

Вы единственная, кто знает, каковы ваши сексуальные потребности и как именно их удовлетворить. Важно поделиться этой информацией с ним [партнером], как только почувствуете, что удовлетворение вашего влечения друг к другу вероятно или неизбежно. Не ждите, что он прочитает ваши мысли

Памела Стивенсон Конноллипсихотерапевт

Коннолли уверена: если мужчина уже проявил себя как заботливый партнер, он будет благодарен избраннице за честность и открытость в вопросах сексуальных желаний и потребностей и сделает все возможное, чтобы удовлетворить их.

Ранее врачи-урологи назвали самую опасную позу в сексе. Поза обратной наездницы, в которой находящаяся сверху женщина разворачивается в сторону ног мужчины, может привести к перелому пениса, сообщили они.

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Наталья Обрядина
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