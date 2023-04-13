В Кремле ответили на вопрос о подготовке к новому посланию президента парламенту

Песков заявил, что подготовка к новому посланию президента парламенту еще не начиналась

Подготовка к следующему ежегодному посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не начиналась. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«К посланию — нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков также не уточнил, идет ли на данный момент подготовка к еще одному ежегодному мероприятию — прямой линии с Владимиром Путиным.

Глава государства огласил послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В ходе обращения Путин озвучил ряд задач, стоящих перед страной. Кроме того, президент объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

До этого послание парламенту Путин оглашал в апреле 2021 года. По его словам, такая пауза объясняется тем, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично и было сложно зафиксировать в конкретный момент результаты и планы на ближайшее время.