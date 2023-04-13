В России появился риск подорожания одного вида стройматериалов

«Известия»: пиломатериалы в России могут подорожать на 5–10%

В России появился риск подорожания пиломатериалов из-за сезонных ограничений проезда для лесовозов. О том, что цены на один вид стройматериалов могут подняться, сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Движение лесовозов будет приостановлено с марта по июнь с целью снизить нагрузку на дороги. Лесопромышленные предприятия попросили у Минпромторга убрать ограничения в 2023 году. Ведомство обратилось в кабмин с просьбой рекомендовать главам лесных субъектов ввести мораторий на приостановку движения. В письме Минпромторга отмечается, что такие меры существенно повышают стоимость сырья для предприятий и наносят ущерб логистике грузов, в конечном итоге осложнения влияют и на готовую цену продукции.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России отметили, что сейчас лесопромышленный комплекс страны находится в тяжелом положении из-за закрытия экспортного канала в Европу. В организации «Кроношпан» добавили, что из-за сезонных ограничений на рынок могут быть не поставлены 4-5 процентов годового объема сырья и продукции лесопромышленных предприятий, а цены на них могут вырасти на 5-10 процентов. Эксперты считают, что сложное финансовое положение не позволяет предприятиям подготовить достаточный запас сырья для работы в межсезонье.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что мораторий должен выключать ограничения к весу грузов. «В стране дефицит финансирования ремонта дорожных сетей. Поэтому мораторий без дополнительных ограничений может привести к тому, что ряд дорог придет в ненормативное состояние», — пояснил депутат.

В марте россияне рассказали о главных проблемах при выборе стройматериалов. Лидером по числу жалоб стали рост цен и сокращение ассортимента. О подорожании товаров заявили 62 процента опрошенных, об отсутствии нужных позиций в магазине —27 процентов.