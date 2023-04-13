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05:47, 13 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о готовности украинских пленных рассказать о своих преступлениях

РИА Новости: около 80 процентов украинских военных готовы рассказать о своих преступлениях

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Сотрудник российских силовых структур в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал, что большинство военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы сознаться в совершенных преступлениях в надежде на смягчение наказания, сообщает РИА Новости.

«Основная масса — это 80 процентов примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных», — заявил он.

По его словам, что они выражают готовность признать свою вину в связи с большим количеством улик, которые приводят против них, и надеждой на то, что признательные показания помогут им добиться смягчения наказания. Отмечается, что украинские военные зачастую совершают преступления прилюдно, а также хвастаются ими, поэтому доказать их вину, как правило, не составляет труда.

Ранее эвакуированная из Артемовска (украинское название — Бахмут) местная жительница рассказала, что солдаты ВСУ специально поджигали в городе дома для того, чтобы снимать различные видеосюжеты.

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Марина Совина
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