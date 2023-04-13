Жительница Артемовска рассказала о поджоге ВСУ домов для съемки видеосюжетов

Эвакуированная из Артемовска женщина заявила о поджоге ВСУ домов для съемки видеосюжетов

Эвакуированная из Артемовска (украинское название — Бахмут) местная жительница рассказала, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально поджигали в городе дома для того, чтобы снимать различные видеосюжеты, сообщает РИА Новости.

«У нас было красивое старинное здание, там магазин "Алло" находился, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео», — заявила она.

Женщина добавила, что на следующий день по прибытии новых журналистов этот дом подожгли еще раз. По ее словам, здание пережило Вторую мировую войну, но разрушено было именно украинскими солдатами.

Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД России Олег Иванников объяснил, для чего ВСУ планируют осуществить наступление на Харьковскую область. По его словам, данное направление станет приоритетным в вопросе контрнаступления украинских военных, поскольку захват данной области должен положительно сказаться на их имидже.