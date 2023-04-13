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02:36, 13 апреля 2023Россия

В России объяснили планы наступления ВСУ на Харьковскую область

Военный политолог Иванников: ВСУ хотят захватить Харьковскую область для поднятия имиджа

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный политолог, подполковник запаса МВД России Олег Иванников в разговоре с Ura.ru объяснил, для чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют осуществить наступление на Харьковскую область. По его словам, данное направление станет приоритетным в вопросе контрнаступления украинских военных, поскольку захват данной области должен положительно сказаться на их имидже.

«В контрнаступлении ВСУ будет задействовано сразу несколько направлений. Одним из самых для них важных является движение в сторону Харькова», — заявил эксперт.

Он отметил, что командование ВСУ, вероятно, хочет поставить задачу полного освобождения территории Харьковской области для того, чтобы добиться поднятия имиджа украинской армии. Иванников пояснил, что данный регион является небольшим, однако в случае его захвата Киев сможет делать яркие заявления на весь мир.

Ранее Экс-глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что США гонят украинских солдат «на убой». Он подчеркнул, что Вашингтон делает это для получения политических дивидендов.

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Марина Совина
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