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01:01, 13 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР обвинили США в гонении ВСУ «на убой»

Экс-посол ЛНР Мирошник обвинил США в гонении ВСУ «на убой» для политических дивидендов
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Экс-глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что США гонят Вооруженные силы Украины (ВСУ) «на убой». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Мирошник обвинил США в гонении ВСУ «на убой» и подчеркнул, что Вашингтон делает это для получения политических дивидендов. По его словам, кроме Соединенных Штатов не существует других интересантов в контрнаступлении ВСУ. При этом Киев наоборот стремится отложить подобные планы любым способом.

«Оправдаться в том, что западные союзники не предоставили достаточно вооружения, ну или найти другие способы и отговорки, дабы просто оттянуть саму возможность проведения операции. Тем более что прогнозы по ее результативности крайне негативные», — заключил экс-посол ЛНР.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров».

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Марина Совина
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