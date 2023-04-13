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15:19, 13 апреля 2023Россия

В Госдуму внесли поправки о защите россиян от решений международных органов

В Госдуму внесли поправки о защите граждан России от решений международных органов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Государственную Думу внесли поправки к закону «О безопасности» о праве президента России защищать граждан в случае, если международные или иностранные органы принимают противозаконные решения. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пресс-службе Госдумы отметили, что инициативу подготовили депутаты палаты, в том числе председатель Думы Вячеслав Володин, а также лидеры фракций.

«В Государственную Думу внесены поправки в федеральный закон "О безопасности" о наделении президента РФ полномочиями по защите граждан России в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих российскому законодательству», — говорится в сообщении.

Кроме того, поправки подразумевают изменения в Уголовный кодекс России. По мнению Володина, это решение позволит властям защитить страну от незаконных, недружественных, а также от агрессивных действий различных международных организаций.

17 марта досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС указывалось, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позднее Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Государственной Думы начали готовить поправки, которые запретят в России деятельность МУС и международных органов, ведущих антироссийскую политику. Тогда он предложил ввести уголовную ответственность за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против России.

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Никита Абрамов
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