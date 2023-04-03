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16:11, 3 апреля 2023Россия

Володин заявил о готовящихся поправках по запрету деятельности МУС в России

Володин заявил о подготовке профильными комитетами ГД поправок по запрету МУС в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Профильные комитеты Государственной Думы начали готовить поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда и международных органов, ведущих антироссийскую политику. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он предложил ввести уголовную ответственность за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против России.

«С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», — отметил спикер Госдумы.

До этого Володин, рассуждая о решении МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина, подчеркивал, что это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика».

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения ничтожными.

17 марта досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС указывалось, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом в российском МИД сочли обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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Анна Щербакова
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