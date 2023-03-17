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20:16, 17 марта 2023Россия

Володин оценил решение МУС об «аресте» Путина фразой «у Запада истерика»

Володин отреагировал фразой «у Запада истерика» на решение МУС об ордере на «арест» Путина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, — это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика». Так прокомментировал ситуацию председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются», — подчеркнул политик.

По его мнению, США и Европейский союз исчерпали все возможности санкций и недружественных действий в отношении России, однако «сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось».

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что любые нападки на главу государства Москва расценивает как агрессию против страны.

Ранее о том, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения ничтожными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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Игорь Дмитров
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