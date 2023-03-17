Володин оценил решение МУС об «аресте» Путина фразой «у Запада истерика»

Володин отреагировал фразой «у Запада истерика» на решение МУС об ордере на «арест» Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, — это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика». Так прокомментировал ситуацию председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются», — подчеркнул политик.

По его мнению, США и Европейский союз исчерпали все возможности санкций и недружественных действий в отношении России, однако «сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось».

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что любые нападки на главу государства Москва расценивает как агрессию против страны.

Ранее о том, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения ничтожными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.