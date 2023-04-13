Описаны последствия разморозки активов Центрального банка в ЕС

Аналитик Самиев: ощутимых последствий от разморозки российских активов ЕС не будет

Разморозка активов Центрального банка России странами Евросоюза не окажет значительного влияния на макроэкономические параметры, курс рубля и прочее. Одним из немногих видимых последствий станут ответные действия со стороны России, разморозка средств нерезидентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Надо понимать, что заморожены не деньги напрямую, а большей частью обязательства других стран, США и ряда европейских государств. Это ценные бумаги, госдолги, которые Россия купила. И в итоге заблокированы оказываются не деньги или их эквивалент, а обязательства других стран перед нами. Они просто отказываются обслуживать свой долг, а мы не можем его реализовать», — объяснил Самиев.

Именно поэтому, по словам аналитика, заморозка российских активов не принесла каких-то резких, болезненных последствий. Так же и разморозка не окажет значительного влияния на макроэкономические параметры, курс рубля и прочее.

«Скорее всего, последует симметричный ответ в виде разморозки средств нерезидентов, начнется двусторонний денежный поток. Но прямого влияния на курс, макропараметры не будет, потому что факторы, определяющие динамику на валютном, денежном рынке уже не связаны с замороженными активами», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы Центрального банка России невозможно конфисковать. Их придется вернуть после завершения конфликта на Украине.