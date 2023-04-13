Андрей Воробьев сообщил об увеличении ипотечной квоты для молодых ученых

В Подмосковье увеличат квоты для молодых ученых по программе «Социальная ипотека»

Квоту для молодых ученых и специалистов по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье увеличат. Об сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита на Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина в Химках. Совместно с председателем правительства России Михаилом Мишустиным губернатор осмотрел производство и пообщался с сотрудниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

С 2016 по 2022 годы социальную ипотеку в регионе получили 650 молодых ученых и специалиста ОПК. Среди них семь сотрудников НПО им. Лавочкина. В этом году от предприятия подано еще восемь заявок, хотя потребность — в два раза больше.

«По поручению президента мы продлили льготную ипотеку до 1 июля 2024 года — это восемь процентов. Также есть целая категория, в частности, семейная ипотека под шесть процентов, ипотека для сельхозтерриторий — три процента, дальневосточная ипотека — два процента и есть социальная ипотека, которая является такой региональной программой. Я абсолютно уверен, что Андрей Юрьевич Воробьев решит вопрос для НПО им. Лавочкина. Она востребована и популярна, мне кажется можно системно рассмотреть эти возможности», — сказал Михаил Мишустин.

Задача областной программы «Социальной ипотеки» — поддержать людей самых востребованных специальностей. Это учителя и воспитатели, врачи и фельдшеры, молодые ученые и уникальные специалисты, а также тренеры. По ее условиям, Московская область оплачивает полную стоимость жилья, а сам специалист — только проценты по кредиту.

«Запрос, правда, больше, чем наши возможности. Мы более тесно должны с руководством предприятия работать, чтобы самые одаренные, самые ценные сотрудники могли получать социальную ипотеку. Каждый год ее расширяем, но радикально перейти пока не можем. Но на восемь человек постараемся, конечно, увеличить», — сказал Андрей Воробьев.

Один из тех, кто получил соципотеку — инженер-технолог отдела главного металлурга Кирилл Босалыго.

«Я приехал из Смоленской области, живу в Подмосковье уже восемь лет. Пять из них работаю на НПО им. Лавочкина. Мне еще нет 35, поэтому я смог стать участником "Социальной ипотеки". Подал в прошлом году заявку, получил субсидию и приобрел жилье. Программа уникальная, однако попасть в нее непросто, так как по всей Московской области выделяется всего 50 квот для молодых уникальных специалистов. Очень хотелось бы, чтобы их было больше. В прошлом году я участвовал в международном конкурсе профессионального мастерства. Проводились состязания по разным компетенциям среди представителей разных отраслей и предприятий. Я взял бронзу», —- рассказал Кирилл Босалыго.

Премьер-министр также привел в пример Московскую область по реализации программы «Профессионалитет» и отметил, что целевой набор студентов профильных вузов необходимо поддерживать.

«Мы ведем большую работу с Профессионалитетом. Сегодня делаем специальные кластеры и ребят, которые имеют профессиональное образование, как раз ближе к производству пытаемся подвинуть. Потому что навыки они приобретают именно здесь. Кстати, в Подмосковье есть замечательные учебные заведения, которые мы посещали с Андреем Юрьевичем, например, в Реутове. Пришли, увидели молодых ребят, которые хотят стать сварщиками. Глаза горят. Я сразу почувствовал, что там есть какой-то нюанс. Спрашиваю: почему вы хотите стать сварщиками? Отвечают: «Потому что у нас преподаватель есть». Вышел преподаватель, просто замечательный человек, вот он увлек их, рассказал, что, как, почему», — сказал Михаил Мишустин.