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09:30, 13 апреля 2023Россия

Московские власти изменили одно правило ради новобрачных

Ракова: загсы Москвы открыли около 200 мест для свадеб в праздники к Дню России

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В Москве больше молодоженов смогут пожениться в популярные даты — 11 и 12 июня. Для регистрации брака в праздники, приуроченные к Дню России, дополнительно открыли около 200 мест, а также изменили одно правило работы дворцов бракосочетания — в этом году новобрачных будут расписывать несмотря на выходной день. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году канун праздника, 11 июня, выпал на воскресенье — выходной день дворцов бракосочетания. Обычно в этот день недели в Москве для торжественной регистрации брака открыты только Дворцы бракосочетания №1 и №4, в них на 11 июня уже заняты все места. Сам День России, 12 июня, — государственный праздник и выходной день дворцов бракосочетания. Однако по просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня», — объяснила Ракова.

Так, 11 июня будут работать Дворец бракосочетания Южное Бутово, Кутузовский и Шипиловский Дворцы бракосочетания. В День России пожениться можно будет во Дворцах бракосочетания №1 и №4.

Кроме того, накануне Дня России, 9 и 10 июня, торжественные церемонии будут проходить на 17 выездных локациях. На эти дни уже занято более 75 процентов доступных слотов времени. 11 июня бракосочетания будут проходить на одной из самых популярных выездных локаций — в особняке «Роял».

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои Документы», а также на портале госуслуг или mos.ru. Госпошлина составит 350 рублей.

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Инга Разумовская
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