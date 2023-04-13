В Кремле заявили о положительном для России исходе спецоперации
Степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине увеличилась, однако это не должно повлиять на положительный для России исход спецоперации на Украине. Такую уверенность выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе разговора со слушателями «Мастерской новых медиа». Его заявление приводится в Telegram-канале организации.
По мнению пресс-секретаря главы государства, вовлеченность стран Североатлантического альянса приводит к затягиванию конфликта по времени.
«Но это не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход», — отметил Песков. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что «без победы нам не жить».
«Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны. Болезненность и чрезмерная эмоциональность информационной повестки определяются серьезностью момента», — добавил он.
31 марта Песков рассказал, что российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации.