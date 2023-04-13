В Кремле заявили о положительном для России исходе спецоперации

Пресс-секретарь Песков выразил уверенность в положительном для РФ исходе спецоперации

Степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине увеличилась, однако это не должно повлиять на положительный для России исход спецоперации на Украине. Такую уверенность выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе разговора со слушателями «Мастерской новых медиа». Его заявление приводится в Telegram-канале организации.

По мнению пресс-секретаря главы государства, вовлеченность стран Североатлантического альянса приводит к затягиванию конфликта по времени.

«Но это не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход», — отметил Песков. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что «без победы нам не жить».

«Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны. Болезненность и чрезмерная эмоциональность информационной повестки определяются серьезностью момента», — добавил он.

31 марта Песков рассказал, что российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации.