Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:32, 13 апреля 2023Моя страна

Подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой

В Приморье подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз

Фото: Telegram-канал «Центр «Амурский тигр»

Тигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера-младшего, в четвертый раз стала мамой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале центр «Амурский тигр».

Хищницу зафиксировала фотоловушка. «Малыши активно играют перед камерой, они в хорошей форме, полны сил и энергии, а значит, их мама прекрасно справляется со своей миссией», — отметили в центре.

По словам гендиректора «Амурского тигра» Сергея Арамилева, Сихотэ-Алинский заповедник, как и многие другие территории в ареале тигра, перенес эпизоотию АЧС, которая привела к значительному снижению численности кабана.

«Тем не менее, количество изюбря, косули и пятнистого оленя, как мы и предполагали, оказалось достаточным для того, чтобы тигр не просто выживал, но и приносил, и благополучно воспитывал потомство», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
В Грузии призвали ЕС выдать экс-министров времен президентства Саакашвили
Медведь Диксон в Московском зоопарке научился давать пять
Сергей Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI
В Британии сократили должность дипломата по глобальной проблеме
Китайцы массово устремились в Россию
Армия России поразила позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.