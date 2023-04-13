В Приморье подопечная тигрица боксера Мейвезера-младшего стала мамой в четвертый раз

Тигрица Принцесса из Cихотэ-Алинского заповедника, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера-младшего, в четвертый раз стала мамой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале центр «Амурский тигр».

Хищницу зафиксировала фотоловушка. «Малыши активно играют перед камерой, они в хорошей форме, полны сил и энергии, а значит, их мама прекрасно справляется со своей миссией», — отметили в центре.

По словам гендиректора «Амурского тигра» Сергея Арамилева, Сихотэ-Алинский заповедник, как и многие другие территории в ареале тигра, перенес эпизоотию АЧС, которая привела к значительному снижению численности кабана.

«Тем не менее, количество изюбря, косули и пятнистого оленя, как мы и предполагали, оказалось достаточным для того, чтобы тигр не просто выживал, но и приносил, и благополучно воспитывал потомство», — отметил он.