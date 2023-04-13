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16:35, 13 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали вопросом времени вступление страны в ЕС и НАТО

Замглавы МИД Украины Джапарова назвала вопросом времени вступление страны в ЕС и НАТО
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала вопросом времени вступление страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Ее слова с пресс-конференции передает РИА Новости.

«Мы хотим начать переговоры о вступлении до конца года. Украина верит, что присоединение к ЕС и НАТО — это только вопрос времени», — сказала она. Уточняется, что главы МИД и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины провели трехстороннюю встречу в Бухаресте.

Замглавы МИД выразила надежду, что представители государств смогут принять множество важных решений на следующих переговорах в таком формате. Кроме того, стороны обсудили присоединение Молдавии к Евросоюзу. По ее словам, вступление стран в ЕС является общим проектом.

В 2022 году саммит Евросоюза одобрил статус кандидатов в члены объединения для Украины и Молдавии. Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что лидеры стран ЕС готовы предоставить статус кандидата Грузии. Однако для этого Тбилиси должен будет выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

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Кристина Есикова
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