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19:31, 13 апреля 2023Мир

Генсека ООН не удивила слежка властей США за ним

Генсека ООН Гуттериша не удивил факт слежки за ним властями США

Фото: Eskinder Debebe / Globallookpress.com

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не удивил тот факт, что люди следят за ним и подслушивают личные телефонные разговоры. Так в офисе генсека отреагировали на данные из слитых секретных документов Пентагона о том, что Вашингтон шпионит за Гутерришем, передает РИА Новости.

Представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик напомнил, что Гутерриш давно работает в сфере политики и занимает свой пост. «Так что генеральный секретарь не удивлен фактом того, что люди следят за ним и прослушивают его частные разговоры», — уточнил он.

Дюжаррик добавил, что из-за такой практики содержание бесед часто искажается и раскрывается.

Ранее сообщалось, что Вашингтон шпионит за генсеком из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Слитые американские документы содержат частную переписку между Гуттеришем и его заместителем, а также откровенные наблюдения генсека об украинском конфликте и ряде африканских лидеров.

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Виктория Кондратьева
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