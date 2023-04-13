Генсека ООН не удивила слежка властей США за ним

Генсека ООН Гуттериша не удивил факт слежки за ним властями США

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не удивил тот факт, что люди следят за ним и подслушивают личные телефонные разговоры. Так в офисе генсека отреагировали на данные из слитых секретных документов Пентагона о том, что Вашингтон шпионит за Гутерришем, передает РИА Новости.

Представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик напомнил, что Гутерриш давно работает в сфере политики и занимает свой пост. «Так что генеральный секретарь не удивлен фактом того, что люди следят за ним и прослушивают его частные разговоры», — уточнил он.

Дюжаррик добавил, что из-за такой практики содержание бесед часто искажается и раскрывается.

Ранее сообщалось, что Вашингтон шпионит за генсеком из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Слитые американские документы содержат частную переписку между Гуттеришем и его заместителем, а также откровенные наблюдения генсека об украинском конфликте и ряде африканских лидеров.