США уличили в шпионаже за генсеком ООН

BBC: утечка данных Пентагона раскрыла слежку США за генсеком ООН Гутерришем

Утечка секретных документов Пентагона позволила раскрыть установление правительством США слежки за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Вашингтон шпионит за генсеком из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Несколько документов описывают частную переписку между Гутерришем и его заместителем. Также они содержат откровенные наблюдения генсека об украинском конфликте и ряде африканских лидеров.

