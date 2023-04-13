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08:10, 13 апреля 2023Мир

США уличили в шпионаже за генсеком ООН

BBC: утечка данных Пентагона раскрыла слежку США за генсеком ООН Гутерришем
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Feisal Omar / Reuters

Утечка секретных документов Пентагона позволила раскрыть установление правительством США слежки за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Вашингтон шпионит за генсеком из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Несколько документов описывают частную переписку между Гутерришем и его заместителем. Также они содержат откровенные наблюдения генсека об украинском конфликте и ряде африканских лидеров.

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Виктория Кондратьева
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