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09:21, 13 апреля 2023Россия

Дума вернула авторам проект Немцова и Гайдара об исключении из УК смертной казни

Госдума вернула авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении из УК смертной казни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Государственная Дума вернула инициатору законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса (УК) России. Об этом стало известно из законотворческой базы нижней палаты парламента.

Среди авторов документа, внесенного в Госдуму в 2001 году, числились оппозиционный политик Борис Немцов, который был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, а также идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар, скончавшийся в 2009 году.

Из базы следует, что в 2001 году законопроект было предложено принять в первом чтении. В 2004 и 2012 годах на рассмотрение документа назначался ответственный комитет, а в 2014 году свою подпись под инициативой отозвала сенатор Елена Мизулина, которая на тот момент являлась депутатом. В 2016 и 2021 годах также назначался ответственный комитет.

10 апреля 2023 года законопроект предложили вернуть авторам, а 12 апреля Совет Госдумы принял это решение.

Смертная казнь не выносится и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года. Последним казненным преступником являлся Сергей Головкин, который признан судом виновным в 40 эпизодах насилия в отношении детей. Его казнили 2 августа 1996 года.

Ранее лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь в России. Он выступил за высшую меру для педофилов, а также для террористов и их пособников.

В ответ на это сенатор Совфеда Антрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни возможно лишь через принятие новой конституции

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Никита Абрамов
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