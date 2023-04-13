Дума вернула авторам проект Немцова и Гайдара об исключении из УК смертной казни

Госдума вернула авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении из УК смертной казни

Государственная Дума вернула инициатору законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса (УК) России. Об этом стало известно из законотворческой базы нижней палаты парламента.

Среди авторов документа, внесенного в Госдуму в 2001 году, числились оппозиционный политик Борис Немцов, который был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, а также идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар, скончавшийся в 2009 году.

Из базы следует, что в 2001 году законопроект было предложено принять в первом чтении. В 2004 и 2012 годах на рассмотрение документа назначался ответственный комитет, а в 2014 году свою подпись под инициативой отозвала сенатор Елена Мизулина, которая на тот момент являлась депутатом. В 2016 и 2021 годах также назначался ответственный комитет.

10 апреля 2023 года законопроект предложили вернуть авторам, а 12 апреля Совет Госдумы принял это решение.

Смертная казнь не выносится и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года. Последним казненным преступником являлся Сергей Головкин, который признан судом виновным в 40 эпизодах насилия в отношении детей. Его казнили 2 августа 1996 года.

Ранее лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь в России. Он выступил за высшую меру для педофилов, а также для террористов и их пособников.

В ответ на это сенатор Совфеда Антрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни возможно лишь через принятие новой конституции