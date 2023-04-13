Россиянку зажало дверьми автобуса

Выходившую на остановке сибирячку зажало дверьми автобуса

В Новосибирске девушку зажало дверьми автобуса, но водитель продолжил движение. Об этом сообщает ngs.ru.

Россиянка травмировалась на остановке «Виктора Шевелева» днем 12 апреля. Пострадавшая утверждает, что выходила из общественного транспорта на своей остановке. Водитель, предположительно, слишком рано нажал кнопку закрытия дверей. В результате нога сибирячки оказалось зажатой дверью. По ее словам, автобус продолжил двигаться дальше.

«Я кубарем покатилась по земле. Стоявшие на остановке мужчины кинулись мне на помощь, а автобус… Они просто поехали дальше», — рассказала пострадавшая.

Она получила множественные ушибы.

В марте в Нижнем Тагиле 73-летний пенсионер зацепился за автобус и проехал за ним на спине около 20 метров. Произошедшее попало на видео.