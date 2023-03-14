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16:51, 14 марта 2023Россия

В России автобус протащил пенсионера по дороге 20 метров и попал на видео

В Нижнем Тагиле пенсионер зацепился за автобус, проехал за ним 20 метров и попал на видео

В Нижнем Тагиле 73-летний пенсионер зацепился автобус и проехал за ним на спине около 20 метров. Видео, как автобус протащил мужчину по дороге, опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 10 марта. На кадрах с видеорегистратора видно отходящий от остановки автобус. Пожилой пассажир не успевает войти в салон, его нога застревает в дверях, после чего он падает на проезжую часть. Водитель не заметил мужчину и тот проехался по грязному асфальту на спине до тех пор, пока автобус не остановился.

После того, как транспортное средство остановилось, водитель «выбежал, помахал руками, сел обратно в автобус и уехал», говорится в сообщении. По словам одного из очевидцев, водитель отреагировал на случившееся лишь после того, как сидевшие в салоне пассажиры стали кричать, требуя немедленно остановить автобус.

Ранее в Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка госпитализировали после того, как его сбил автобус. По данным МВД, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери. Управлявший автобусом водитель за последний год 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Алан Босиков
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