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16:03, 13 апреля 2023Россия

Под Москвой подросток решил спрятаться на крыше электрички и погиб

«МК»: в Лобне подросток решил спрятаться на крыше электрички и погиб от удара током

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В городе Лобня Московской области подросток погиб от удара током на крыше электрички, прячась от сотрудников службы безопасности. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, до случившегося 14-летний школьник хулиганил со сверстником в последнем вагоне поезда — там подростки нажимали на кнопку экстренной связи с машинистом и дергали стоп-кран. Впоследствии их пытались поймать сотрудники службы безопасности.

Тело подростка нашел один из пассажиров электрички рядом с платформой на рельсах. По его словам, в пути следования машинист по громкой связи говорил с пассажирами, которые мешали ему нажатием кнопки экстренной связи.

Погибший учился в восьмом классе одной из местных школ и жил вместе с матерью и младшим братом. Подростка неоднократно ловили за зацеперство. После гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье 15-летний россиянин залез на электричку, чтобы прокатиться сверху, и снял на камеру последние секунды своей жизни. Когда состав стал двигаться, подросток пополз по крыше и сказал, что его бьет током. Вскоре он закричал, что рукам горячо, после чего картинка начала мигать и ролик закончился.

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Анастасия Шейкина
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