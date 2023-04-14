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11:47, 14 апреля 2023Силовые структуры

Обвиняемых в создании ОПГ 24 российских полицейских заключили под стражу

В Ессентуках суд арестовал 24 полицейских по делу о создании ОПГ и взятках на 25 миллионов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ессентукский городской суд избрал меру пресечения 24 сотрудникам ГУ МВД России по Ростовской области, обвиняемым в создании ОПГ и получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия 23 фигурантов заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.

По данным следствия, обвиняемые систематически получали взятки за непривлечение к административной ответственности торговцев с рынка в Ростове-на-Дону за правонарушения. Общая сумма полученного полицейскими вознаграждения оценивается в 25 миллионов рублей.

Создал коррупционное ОПГ, по данным следователей, бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Группировка действовала на территории региона с июля 2015 года. Полицейские получали от предпринимателей от 3 до 50 тысяч рублей в месяц.

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Любовь Ширижик
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