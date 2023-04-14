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20:14, 14 апреля 2023Ценности

Эмили Ратаковски прошлась по улице в откровенном платье без бюстгальтера

Папарацци засняли на улице модель Эмили Ратаковски в откровенном платье без бюстгальтера

Фото: Gotham / GC Images

Американская модель Эмили Ратаковски отправилась на обед с друзьями в откровенном образе без бюстгальтера. Соответствующие материал и фото публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 32-летнюю манекенщицу, когда она шла по одной из улиц Нью-Йорка в облегающем платье длины миди с оборками, открытой спиной и воротом, которое обнажало ее плечи и часть груди. Образ знаменитость дополнила коричневыми остроносыми сапогами до колена, массивными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.

Читатели оценили кадры в комментариях. «Одежда не сочетается с обувью», «Я надеялась, что обнажающие бюст сбоку наряды вышли из моды», «Готова на все, чтобы ее заметили», «У нее ужасное чувство вкуса», «Зимние сапоги с летним платьем», — отметили пользователи сети.

Ранее Эмили Ратаковски подтвердила роман с британским певцом Гарри Стайлсом. Знаменитость рассказала, что тайно встречается с артистом два месяца. По ее словам, их романтические отношения начались еще в феврале, и она надеется, что они окажутся долгосрочными.

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Карина Черных
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