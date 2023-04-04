Эмили Ратаковски подтвердила роман с Гарри Стайлсом

Модель Эмили Ратаковски рассказала, что встречается с певцом Гарри Стайлсом два месяца

Американская модель Эмили Ратаковски подтвердила роман с британским певцом Гарри Стайлсом. Об этом она сообщила в новом выпуске своего подкаста High Low with EmRata.

31-летняя знаменитость рассказала, что тайно встречается с артистом два месяца. По ее словам, их романтические отношения начались еще в феврале, и она надеется, что они окажутся долгосрочными. «Я только начала встречаться с кем-то, на кого я похожа. Так что эти отношения кажется другими. Я тогда подумала: "Какой он классный"», — призналась манекенщица.

Вдобавок звезда отметила, что она больше всего ценит в мужчинах независимость. «Думаю, для меня это очень важно, потому что у самой очень полноценная жизнь», — уточнила она.

В марте в сети появилось видео поцелуя Эмили Ратаковски и Гарри Стайлса. На кадрах, которые сняли очевидцы, знаменитости запечатлены у машины серого цвета. На 31-летней манекенщице надеты розовая куртка и юбка с разрезом сзади. В свою очередь, 29-летний музыкант был одет в черные брюки, куртку, а также белую рубашку.