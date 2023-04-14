В Вологде с 14 по 18 апреля пройдут Дни культурного наследия

В Вологде пройдут Дни культурного наследия с бесплатными экскурсиями по знаковым объектам деревянного зодчества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Вологды Сергея Воропанова.

Мероприятия будут проходить с 14 по 18 апреля. Они приурочены к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. По словам Сергея Воропанова, гости мероприятия смогут познакомиться с богатой историей Вологды и обсудить планы по сохранению наследия. Мэр отметил, что истинная уникальность города заключается в верности традициям, несмотря на его современный облик.

В данный момент более 30 зданий находится на разных этапах реставрации в рамках городского проекта «Сохраняя будущее». Фасадам, наличникам и балконам объектов города будет возвращен их исторический цвет, а для обстановки будет использована антикварная мебель. В некоторых зданиях проходят экспозиции, посвященные истории домов и комплексу мероприятий по восстановлению их первоначального вида.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области летом 2023 года стартует основанный на сказаниях и героях народных эпических песен трехдневный маршрут «Былинный путь». Протяженность историко-культурного маршрута составит 105 километров.