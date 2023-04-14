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Ученик лицея выстрелил в глаз мужчине в Подмосковье
В Подмосковье 15-летний ученик лицея выстрелил в глаз 43-летнему мужчине во время ссоры
В Подмосковье 15-летний ученик лицея выстрелил в 43-летнего мужчину из пневматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В ходе ссоры подросток выстрелил потерпевшему в лицо из пневматического пистолета Сталкер S1911G. Одна из пуль пробила мужчине глаз.
В отношении школьника возбудили дело по статье о хулиганстве.
Ранее стало известно, что в Подмосковье школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке.