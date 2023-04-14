Иностранца осудили за финансирование причастной к теракту в России группировки

Иностранца осудили за финансирование группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Второй западный окружной военный суд приговорил 29-летнего уроженца Средней Азии Мухаммадвали Худойназарова к восьми годам лишения свободы за финансирование группировки, причастной к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает ТАСС.

Худойназарова признали виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Первые два года наказания он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что мужчина был приверженцем террористической идеологии и организовал сбор средств для запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», после чего отправил деньги членам группировки.

Террористическая организация с 2013 года вербует в отряды боевиков граждан Средней Азии. В 2017 году ее члены устроили теракт на петербургской станции метро «Технологический институт». В результате взрыва 16 человек погибли, больше сотни пострадали.

7 февраля сообщалось, что ФСБ и МВД задержали вербовщиков террористов в Москве и Красноярске.