ФСБ и МВД задержали вербовщиков террористов в Москве и Красноярске

ФСБ: в Москве и Красноярске задержали членов террористической ячейки за вербовку боевиков

Сотрудники ФСБ и МВД провели совместную спецоперацию по пресечению деятельности террористической ячейки, действовавшей подпольно в Москве и Красноярске, члены которой занимались вербовкой боевиков. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ России.

Четверо задержанных работали на исламистов из запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». У них изъяты видеоматериалы с пропагандой, банковские карты и телефоны.

Члены подпольной ячейки организовывали переправку в Сирию завербованных ими боевиков, а также призывали их к совершению террористических преступлений. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя за финансирование ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад». По данным ФСБ, он перевел террористам 2,4 миллиона рублей.