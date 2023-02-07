Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 7 февраля 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ вербовщиков «Катиба Таухид валь-Джихад» попало на видео

ФСБ показала видео задержания членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад» в Москве и Сибири
Начало событий в новости ФСБ и МВД задержали вербовщиков террористов в Москве и Красноярске

ФСБ показала видео совместной с МВД спецоперации по задержанию четверых членов подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», действовавшей в Москве и Красноярске. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах спецназ врывается в квартиры подозреваемых и надевает на них наручники.

Члены подпольной ячейки занимались вербовкой боевиков и их отправкой в Сирию, а также призывали к совершению террористических преступлений на территории России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. У них изъяты видеоматериалы с пропагандой, банковские карты и телефоны.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Германия разрешит поставку 187 танков Leopard 1 Украине
Объяснены точные механизмы происхождения магмы в вулканических процессах
В Молдавии усомнились в пользе присоединения к НАТО
Адвокат похудела на 29 килограммов в возрасте 60 лет и стала бодибилдершей
В Петербурге во дворе дома нашли мертвого пятиклассника
Жители Подмосковья обнаружили у себя в ванной енота
В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
СБУ провела обыски в связанных с супругой Медведчука компаниях
Бывший участник КВН словами «нас просто уничтожали» высказался о проекте
Москвичи массово расхотели арендовать один тип квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.