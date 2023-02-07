Задержание ФСБ вербовщиков «Катиба Таухид валь-Джихад» попало на видео

ФСБ показала видео задержания членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад» в Москве и Сибири

ФСБ и МВД задержали вербовщиков террористов в Москве и Красноярске

Начало событий в новости ФСБ и МВД задержали вербовщиков террористов в Москве и Красноярске

ФСБ показала видео совместной с МВД спецоперации по задержанию четверых членов подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», действовавшей в Москве и Красноярске. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах спецназ врывается в квартиры подозреваемых и надевает на них наручники.

Члены подпольной ячейки занимались вербовкой боевиков и их отправкой в Сирию, а также призывали к совершению террористических преступлений на территории России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. У них изъяты видеоматериалы с пропагандой, банковские карты и телефоны.