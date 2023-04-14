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16:35, 14 апреля 2023Культура

Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Джейми Фокса

TMZ: состояние экстренно госпитализированного актера Джейми Фокса улучшилось

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Состояние здоровья американского актера Джейми Фокса, который был госпитализирован со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии» с Кэмерон Диас в одной из главных ролей, улучшилось. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что сейчас актер чувствует себя лучше и уже «шутит с семьей». Тем не менее врачам необходимо будет разобраться в том, что именно стало причиной случившегося.

Ранее близкий к окружению актера источник подчеркнул, что у Фокса наблюдаются достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

По словам инсайдера, после инцидента на съемках Фокс потерял сознание и не выходил на связь около суток. Уточнялось, что производство фильма с его участием временно приостановлено.

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Варвара Кошечкина
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