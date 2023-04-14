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17:37, 14 апреля 2023Мир

Участившиеся политические заявления Илона Маска объяснили

Политолог Асафов допустил участие Илона Маска в предвыборной кампании в США

Фото: Aly Song / Reuters

Громкие заявления бизнесмена Илона Маска могут быть связаны с политическими амбициями и предвыборной кампанией, начавшейся в США. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политический аналитик Александр Асафов. Он также добавил, что Маск вряд ли сможет стать президентом ввиду существующего законодательства.

«Маск, безусловно, делает свои заявления в рамках предвыборной кампании, но не факт, что кандидатом является он сам. Очевидно, что он наращивает политический капитал, высказываясь на популярные темы, имеющие разные оценки внутри США. Я бы допустил, что Маск будет представлять определенную политическую силу и именно с этой целью растит себе рейтинг», — считает Асафов.

Он добавил, что в рамках текущего законодательства бизнесмен не может стать президентом США, поскольку родился за пределами страны. Но, нарастив определенный политический капитал, уровень доверия, он может использовать его с целью поддержки одного из кандидатов.

«Его позиции во многом совпадают с позициями избирателей экс-президента США Дональда Трампа. Он может обратиться к людям и предложить голосовать за него. А может, наоборот, предложить отказаться от этого кандидата, назвав его вором. И аудитория его послушает, поскольку Маск уже успел нарастить себе рейтинг. Здесь можно только фантазировать, но то, что заявления Маск делает в рамках предвыборной кампании, очевидно», — заключил Асафов.

Ранее Илон Маск призвал наказывать пожизненным заключением врачей, меняющих пол детям, а также родителей несовершеннолетних, которые сделали подобную операцию.

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Варвара Кошечкина
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