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13:42, 14 апреля 2023Моя страна

На Урале открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта

Крупнейший в России Дворец водных видов спорта открылся в Екатеринбурге

Фото: Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта. Как уточняет KP.RU, спортивный центр уже готовят к принятию участников и гостей Международного фестиваля университетского спорта, который будет проходить с 19 по 31 августа.

Площадь объекта составляет около 62 тысяч квадратных метров. Он вмещает три профессиональных бассейна, а также один детский. Кроме того, комплекс включает несколько подготовительных залов, в числе которых и зал для сухого плавания с тренажерами и инвентарем для тренировок. В распоряжении спортсменов также будет зал для занятий хореографией и пространство для оттачивания прыжков воду, с батутами и зонами приземления с поролоновыми ямами.

Выступая на церемонии открытия Дворца водных видов спорта, помощник президента России Игорь Левитин назвал объект достоянием всей страны. «Место выбрано удачно, здесь можно проводить соревнования любого уровня», — подчеркнул он.

Отмечается, что на трибунах нового комплекса одновременно могут разместиться 5289 человек. Известно, что доступ к бассейнам будет не только у спортсменов, но и для обычных жителей региона.

Ранее стало известно, что в Старом Осколе в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль» в апреле 2023 года откроется первый в Белгородской области Центр современного искусства.

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Варвара Кошечкина
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